Colisão entre carro e camião faz um ferido na IC 28 em Ponte de Lima

Um homem de 51 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira na sequência de uma colisão com um camião no IC 28, em Ponte de Lima, no sentido Ponte de Lima/Arcos de Valdevez.Ao que oapurou, o condutor do ligeiro embateu lateralmente no pesado em circunstâncias que estão a ser investigadas, perdeu o controlo do veículo e acabou por se imobilizar a cerca de 20 metros do local do embate.A vítima ficou encarcerada e foi assistida no local por equipas dos bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte de Lima. Foi transportado ao hospital de Viana do Castelo com ferimentos ligeiros.A via não chegou a estar cortada. A circulação fez-se sempre de forma alternada.