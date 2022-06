Hamster é lançado para a estratosfera num balão e regressa vivo à Terra

Animal atingiu uma altitude de 23 quilómetros em cerca de uma hora ao entrar na segunda camada da atmosfera do planeta.

Um hamster foi lançado pela empresa espacial KK Iwaya Giken para a estratosfera num balão voador, no dia 9 de junho, tendo regressado com vida à Terra.



O animal atingiu uma altitude de 23 quilómetros em cerca de uma hora ao entrar na segunda camada da atmosfera do planeta, subindo a uma velocidade de 6,3 m/s.

A empresa espacial KK Iwaya Giken, localizada em Sapporo, no Japão, desenvolveu uma cabine espacial especializada para o roedor se sentar confortavelmente, enquanto observava o planeta Terra.



Foram colocados sensores de monitorização dentro da cabine cilíndrica de 60 cm de altura e 50 cm de largura, que serviam para manter o controlo dos níveis internos de oxigénio, temperatura e pressão.

A cabine, o hamster e o balão caíram no mar perto da Ilha Miyako, no Japão. Mais tarde, foram recuperados por cientistas.



A KK Iwaya Giken confirmou que o hamster voltou bem de saúde. O sucesso de um primeiro voo de teste com um animal parece ter dado impulso à possibilidade de viagens espaciais tripuladas que a empresa pretende realizar dentro de um ano.