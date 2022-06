Telemóvel submerso durante 10 meses volta a funcionar

Em agosto de 2021, Owain Daviers deixou o aparelho cair na água durante uma despedida de solteiro.

Gloucestershire.

Um telemóvel que esteve dez meses submerso, em Cinderford, em Inglaterra, foi encontrado ainda a funcionar. Em agosto de 2021, Owain Daviers deixou o aparelho eletrónico cair na água durante uma despedida de solteiro.Miguel Pacheco passava pelo mesmo local quando encontrou o IPhone, modelo XR, mas não acreditava que estivesse a funcionar. Ainda assim, secou e testou o telemóvel. Com a carga a 100%, o aparelho ligou normalmente.No ecrã do telemóvel surgiu a foto de um homem e uma mulher, ao lado da data 13 de agosto, o dia em que Daviers pensou ter perdido o aparelho para sempre. Miguel procurou pelo dono e, com a ajuda das redes sociais, conseguiu encontrá-lo."O telemóvel estava no bolso de trás e, assim que caí na água, pensei que não voltaria a funcionar, pois estava no fundo do rio", admitiu Daviers à rádio BBC de