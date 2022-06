ISP com descida de 22,2 cêntimos no gasóleo e 25,9 na gasolina

Situação volta a ser avaliada na próxima semana.

A redução total do ISP no gasóleo será, na próxima semana, de 22,2 cêntimos por litro no gasóleo e de 25,9 cêntimos na gasolina, indicou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

"Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o desconto de ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos] atualmente em vigor no gasóleo manter-se-á inalterado. No caso da gasolina, regista-se uma redução do desconto em 0,4 cêntimos (IVA+ISP)", lê-se num comunicado do Ministério das Finanças.

No total, considerando o alívio da carga fiscal sobre os combustíveis através do mecanismo semanal de revisão do ISP e a descida das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) de 13%, o desconto será de 22,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 25,9 cêntimos por litro de gasolina.

O executivo ressalvou que a estes valores acresce a "não atualização" da taxa de carbono em aproximadamente seis cêntimos por litro.

A situação volta a ser avaliada na próxima semana.