Benfica confirma Javi García na equipa técnica de Roger Schmidt

Antigo jogador assumirá funções de treinador adjunto das águias.

A equipa técnica liderada por Roger Schmidt já dá os primeiros passos no Seixal e com a presença de um nome bem conhecido entre os adeptos na estrutura: Javi García. O antigo jogador espanhol assumirá a função de treinador adjunto do técnico alemão, juntamente com Jörn-Erik Wolf, Jens Wissing e Yann-Benjamin Kugel.