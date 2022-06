Gravações do filme 'Velocidade Furiosa' obrigam a cortar autoestrada em Viseu

Durante dois dias, a A24 vai estar encerrada nas zonas de Lamego e Castro Daire.

As gravações de ‘Fast X’, o 10º filme da saga ‘Velocidade Furiosa’, arrancam na próxima semana em Portugal e vão condicionar o trânsito no distrito de Viseu, obrigando ao corte da A24 durante dois dias. A autoestrada que liga Viseu a Vila Real vai estar encerrada entre o troço de Lamego (entrada nº 9) e Armamar/Valdigem (entrada nº 10), no dia 28, e entre Carvalhal (entrada nº 5) e Castro Daire Norte (entrada nº 7) no dia seguinte.



