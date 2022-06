Tarefeiros custam 142 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde

Empresas recebem entre 15 e 20 por cento do valor pago à hora a cada profissional.

As entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagaram no ano passado 142 milhões de euros a médicos, enfermeiros e outros profissionais tarefeiros, para colmatar a carência de pessoal nos serviços hospitalares e centros de saúde. Nos últimos três anos, esta despesa ascendeu a mais de 400 milhões de euros, correspondentes a mais de 15 milhões de horas, segundo dados da Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS).

