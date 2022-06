Tribunal proíbe uso de burquínis nas piscinas de Grenoble, em França

Em causa estará o "princípio da neutralidade religiosa".

Um tribunal superior de França confirmou a proibição do uso de burquínis nas piscinas públicas da cidade de Grenoble.A decisão surge depois da aprovação do decreto em maio de 2021 que permitia às mulheres muçulmanas utilizarem trajes de banho completos. que deixam apenas o rosto, as mãos e os pés expostos.A decisão foi na altura revogada pelo tribunal administrativo da cidade e confirmada agora pelo supremo tribunal administrativo francês.Em causa estará o "princípio da neutralidade religiosa". De acordo com o tribunal, citado pela CNN Internacional, a autorização do uso do burquíni serviria apenas para "satisfazer uma demanda de natureza religiosa", considerando que o uso do mesmo comprometeria "a neutralidade do serviço público".A Câmara Municipal de Grenoble lamentou a alteração à medida que tinha como principal objetivo garantir a igualdade de tratamento de todos os frequentadores do local.Não é a primeira vez que o uso do burquíni por parte das mulheres muçulmanas é alvo de polémica. Em 2016 pelo menos 15 cidades francesas proibiram o seu uso numa tentativa de prevenir episódios de radicalismo islâmico.Recorde-se que os símbolos religiosos visíveis foram proibidos nos espaços franceses em 2004, incluindo véus faciais ("niqab") e lenços muçulmanos.