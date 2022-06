Morreu a mulher baleada pelo ex-companheiro no Marco de Canaveses

do Hospital de S. João, no Porto, onde se encontrava em estado crítico. Ao que oapurou, a bala tinha ficado alojada no cérebro.Tony Coutinho, que na segunda-feira atingiu a ex-mulher com um ferro na cabeça e a baleou na nuca, em Soalhães, Marco de Canaveses, já estava em prisão preventiva.

O homem, de 43 anos, que fugiu após o crime, entregou-se na quarta-feira na GNR de Penafiel, onde foi, de seguida, detido pela Polícia Judiciária.O casal estava separado há 11 anos, mas vivia na mesma moradia.O alerta foi dado por volta das 9h30 pelo filho da vítima.