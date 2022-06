Três feridos em tiroteio num armazém em Chicago

Suspeito fugiu do edifício mas, mais tarde, foi detido pelas autoridades.

Três pessoas ficaram feridas depois de terem sido atingidas a tiro num armazém da WeatherTech, em Bolingbrook, Chicago, EUA, este sábado de manhã.De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela NBC Chicago, o suspeito fugiu do edifício mas, mais tarde, foi detido e está sob custódia.As autoridades não forneceram informações adicionais sobre a situação das vítimas, mas pediram que as pessoas evitassem a área desde Remington Boulevard até Woodcreek Drive.O alerta foi dado pelas 6h25 da manhã.