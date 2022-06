Professor agride aluno que fez bullying a colega

Vídeo que mostrava o professor Daniel Mandiola a bater no aluno com um cinto tornou-se viral nas redes sociais.

Um professor de uma escola no Peru, na América do Sul, foi filmado a agredir um aluno que fez bullying a um colega. O vídeo que mostrava o professor Daniel Mandiola a bater no aluno com um cinto tornou-se viral nas redes sociais. De acordo com o jornal El Día, após as agressões ao aluno se terem tornado públicas, o homem foi despedido, mas acabou por ser ilibado e já pode voltar a dar aulas.

"Agradeço aos diretores desta honrada instituição por compreenderem a minha situação e fazerem justiça, tal como eu fiz. Que isto seja um precedente para que todos saibam que ainda podemos mudar, que todos saibam que ser professor não é apenas preencher cadernos de notas, mas também ensinar e cultivar verdadeiros valores", escreveu Daniel Mendiola numa publicação.





O professor já tinha dito que iria ser despedido mas que não podia continuar a assistir aos abusos que estavam a ser feitos a um aluno "indefeso".

Segundo o jornal El Día, o aluno que fez bullying ao colega acabou por ser suspenso.