Zelensky vai pedir ao G7 mais apoio militar face a "chuva de mísseis"

Presidente ucraniano frisou que a Ucrânia "precisa mais do que qualquer outro lugar do mundo".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que irá pedir mais assistência militar na cimeira do G7, que começa este domingo, perante o que chamou de "chuva de mísseis" russos.

No vídeo diário dirigido ao povo da Ucrânia, na noite de sábado, Zelensky disse que o país "precisa mais do que qualquer outro lugar do mundo" dos "sistemas modernos" de defesa militar que fazem parte dos arsenais de vários países ocidentais.

A Força Aérea da Ucrânia anunciou no sábado um "ataque russo maciço (...) com mais de 50 mísseis de vários tipos disparados do ar, mar e terra", sublinhando que os mísseis utilizados são "extremamente difíceis" de intercetar pelas defesas ucranianas.