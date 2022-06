Pelo menos 17 jovens encontrados mortos numa discoteca na África do Sul

Causas do incidente estão a ser investigadas.

Pelo menos 17 pessoas foram encontradas mortas em discoteca no Scenery Park, em East London, África do Sul.De acordo com as autoridades sul-africanas, citadas pela Reuters, "as circunstâncias em que morreram estão sob investigação", acrescentando que era demasiado cedo para determinar a causa da morte dos jovens entre os 18-20 anos de idade.Em atualização