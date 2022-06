“Estamos separados. Honrei a menina": Padrasto abandona mãe de Jéssica

"Aconteceu aquilo que eu esperava. Vai ser feita justiça", disse Paulo ao CM, minutos depois de se saber que os três suspeitos estavam em prisão preventiva.

Numa conversa em exclusivo com o Correio da Manhã, o padrasto de Jéssica recorda a menina com carinho: "A Jéssica era a minha princesa", disse, com a voz embargada.