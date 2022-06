"Tarefeiros vêm quando querem": Bloco de partos encerrado no Hospital de Portimão até segunda-feira

Urgência de Obstetrícia e Ginecologia aberta a grávidas até às 22 semanas.

Pela segunda vez em duas semanas, a falta de médicos pediatras está afetar o funcionamento do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Portimão. Desta vez, desde as 16h00 de sexta-feira que está encerrado o bloco de partos, o qual só irá reabrir segunda-feira de manhã. A situação obriga as parturientes a deslocarem-se até ao Hospital de Faro, a cerca de 70 quilómetros de distância.

Conheça a história completa no site do Correio da Manhã