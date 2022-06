Anónimo pagou metade do funeral da pequena Jéssica em Setúbal

Cerimónias fúnebres decorreram quinta e sexta-feira.

Um cidadão que não se quis identificar pagou metade do valor total do funeral da pequena Jéssica, a menina que morreu após alegadamente ser raptada, espancada e morta por três pessoas, a bruxa 'Tita', o marido e a filha de ambos, em Setúbal.Leia toda a história no Correio da Manhã