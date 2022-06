Menina de sete anos retirada com vida dos escombros de prédio atingido em Kiev

Capital ucraniana foi alvo de bombardeamentos esta madrugada.

Uma menina de sete anos foi resgatada com vida dos escombros de um prédio alvo de bombardeamentos russos no centro da capital da Ucrânia, Kiev,O autarca da cidade, Vitali Klitschko, revelou o caso no Telegram , e outro utilizadores mostraram imagens da menina a ser transportada pelos serviços de emergência médica junto ao prédio.Os serviços de emergência disseram que, como resultado do bombardeamento russo, ocorreu um incêndio num prédio residencial de 9 andares no centro da capital ucraniana, que ficou parcialmente destruído no ataque. Cinco pessoas ficaram feridas e várias pessoas estão hospitalizadas.O presidente da câmara, Vitali Klitschko, referiu, citado pelaReuters, que os moradores estão a ser resgatados e retirados de dois prédios e "há pessoas sob os escombros".