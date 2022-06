Seis detidos em operação da PJ de combate ao tráfico de droga

Operação designada "Areia Branca" teve como objetivo desarticular grupo criminoso que se dedicava à distribuição de estupefacientes.

A Polícia Judiciária deteve seis pessoas que se dedicava à distribuição a nível nacional de grandes quantidades de droga, adquirida no Sul de Espanha.A operação designada "Areia Branca", que decorreu na passada sexta-feira, culminou na detenção de cinco homens e uma mulher, com compreendidas entre os 32 e os 38 anos de idade, que tinham em sua posse mais de 18 quilos de canábis em folhas, 6 quilos de haxixe, cerca de uma centena de comprimidos de MDMA-Ecstasy e uma pequena quantidade de cocaína.Os detidos foram apanhados em flagrante delito. As autoridades apreenderam ainda várias viaturas, dinheiros, aparelhos de telecomunicações e outros objetos relevantes para a investigação.Quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva. Dois estão obrigados a apresentações periódicas e proibidos de contactar com os restantes.