Os arrependimentos e a difícil relação com o pai: Vocalista dos U2 abre o coração e fala sobre meio-irmão 'secreto'

Em entrevista à Desert Island Discs, da BBC Radio, Bono revelou os pormenores da descoberta e como lidou com o pai.

O vocalista dos U2, Bono, revelou que tem um meio-irmão, uma descoberta que surgiu já em idade adulta. O cantor mostrou arrependimento sobre o comportamento imaturo que teve quando lidou com toda a situação em adolescente.

Em entrevista à Desert Island Discs, da BBC Radio, o vocalista revelou que a descoberta aconteceu em 2000. Hoje em dia "ama e adora" o seu irmão.

Bono contou que no momento em que soube entrou em conflito com o pai, uma vez que o meio-irmão nasceu fruto de uma relação ‘clandestina’ que o pai manteve com outra mulher.

O pai, Bob, explicou que sempre amou a mãe de Bono, apesar de haver outra mulher.



A aprendizagem da existência de um meio-irmão, e de um romance clandestino, ajudou Bono a dar sentido ao comportamento do seu pai na altura da morte súbita da mãe, Iris, quando Bono tinha 14 anos. Na altura, o membro dos U2 conta que culpou muito o pai pela falta de apoio, mas agora compreende o comportamento.

"O meu pai estava a passar por muita coisa. A cabeça dele estava noutro sítio porque o coração estava noutro sítio", recorda Bono, de 62 anos. O pai, Bob, acabou por morrer em 2001.

As revelações deixaram o artista com arrependimentos acerca dos seus anos de adolescência.

Mais tarde, o vocalista fez um pedido formal de desculpas ao pai, em privado, numa capela em França. "Não estava lá ninguém, acendi uma vela e ajoelhei-me… disse apenas, 'olha, lamento não ter estado lá por ti, passaste por muito e por favor perdoa-me'", concluiu Bono.