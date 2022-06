Pelo menos quatro mortos e 500 feridos após queda de bancadas durante tourada na Colômbia

Pelo menos quatro pessoas morreram e 500 pessoas ficaram feridas depois de uma bancada de um festival de touradas desabar na Colômbia.

Segundo

, a estrutura de madeira terá desabado e vários touros fugiram da praça de touros improvisada na localidade de

El Espinal, Tolima, na Colômbia, para as ruas.

As imagens mostram o momento chocante em que as bancadas, onde estavam homens, mulheres e crianças, começaram a abanar e caíram ao chão. A tragédia aconteceu no âmbito das celebrações de São Pedro.Os feridos foram transportados para o Hospital San Rafael e estão a receber tratamento médico.De acordo com o primeiro balanço das autoridades, as vítimas mortais são duas mulheres, um homem e uma criança.Antes do evento onde ocorreu a tragédia, o presidente-eleito da Colômbia, Gustavo Petro, havia pedido aos presidentes de Câmaras que não dessem autorização para a realização deste tipo de celebrações.