Zelensky disse ao G7 que ainda é cedo para negociar com a Rússia

Ucrânia deve primeiro consolidar as suas posições, anunciou a presidência francesa.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta segunda-feira aos líderes do G7 que ainda não chegou o momento de negociar com a Rússia e que a Ucrânia deve primeiro consolidar as suas posições, anunciou a presidência francesa.

"O Presidente Zelensky deu uma resposta muito clara a todos, que hoje não é o momento de negociar, a Ucrânia negociará quando estiver em posição de o fazer, ou seja, quando tiver restabelecido uma posição de força", disse o gabinete de Emmanuel Macron, citado pela agência francesa AFP.





Zelensky interveio hoje de manhã, por videoconferência, na cimeira dos sete países mais industrializados do mundo, a decorrer desde domingo em Elmau, no sul da Alemanha.