Corpo em decomposição encontrado no rio Douro, junto à Ribeira

Um corpo de um homem, já em elevado estado de decomposição, foi encontrado ao final da tarde desta segunda-feira, nas margens do rio Douro, no Porto.

O alerta foi dado às 19h37, para a zona da Avenida Gustavo Eiffel, entre a Ponte Luís I e a Ponte do Infante. No local, estiveram os Sapadores do Porto e também a Polícia Marítima.

O cadáver foi removido para junto da Capitania do Douro da Autoridade Marítima Nacional, onde estará um delegado de saúde. Foi igualmente acionada a Polícia Judiciária do Porto, que assume a investigação ao caso.