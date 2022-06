Jovem morre em acidente de trabalho nas minas em Aljustrel

Trabalhador terá entrado em paragem cardiorrespiratória, tendo sido o óbito declarado no local.

Um jovem, de 20 anos, morreu esta segunda-feira num acidente de trabalho ocorrido nas minas de Aljustrel, no distrito de Beja, revelaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 17h48.

O óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acrescentou a fonte.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR revelou que o funcionário da empresa Almina, concessionária das minas de Aljustrel, estava a "trabalhar na lavaria, ficou preso naquele equipamento e entrou em paragem cardiorrespiratória".

"Foi socorrido pela equipa do INEM, que não conseguiu reverter a situação", disse a mesma fonte policial.

Contactada igualmente pela Lusa, fonte da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) confirmou o acidente de trabalho mortal.

"Foi um acidente ocorrido à superfície, num tapete rolante", limitou-se a acrescentar a fonte da ACT, explicando que uma equipa de inspetores já se encontra no local a proceder a averiguações.

Para o local do sinistro foram mobilizados oito operacionais, apoiados por quatro veículos, dos bombeiros, GNR e INEM, incluindo, além da VMER, a ambulância de suporte imediato de vida de Castro Verde.