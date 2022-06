Pelo menos três mortos e 50 feridos em descarrilamento de comboio perto de Kansas City

Três pessoas morreram e pelo menos 50 ficaram feridas esta segunda-feira depois de um comboio da empresa Amtrak com 243 passageiros ter descarrilado contra um camião perto de Kansas City, no Missouri, EUA.

O comboio, que viajava de Chicago para Los Angeles, saiu dos trilhos perto de Salisbury, em Maryland, e vitimou vários passageiros, avançou o CBS News.

A jornalista Nylah Burton, que estava noutro comboio da empresa Amtrak que ia partir de Albuquerque, referiu no Twitter que foi informada de possíveis mortes e feridos por um funcionário que entrou na sua carruagem para anunciar um atraso causado pelo incidente.



O Hospital Universitário recebeu três pacientes do descarrilamento, incluindo um de helicóptero, disse um porta-voz da MU Health Care à ABC17.



An @amtrak train just derailed in Kansas City (there are likely fatalities but they don’t know all the details) so I’m stuck in Albuquerque tonight because the train can’t go any further.