Pai e filha ocultam gravidez e metem bebé no lixo

Bebé com sete meses de gestação morre depois de a mãe esconder o parto e o avô o atirar para um contentor.

Uma casa de banho coberta de sangue e uma jovem, de 22 anos, em estado crítico. Foi este o cenário encontrado pelos Bombeiros de Belas, acionados para uma intervenção de socorro no Casal da Barota pelas 20h15 de domingo. Os pais garantiram que a mulher estava a vomitar sangue e que teria Covid-19, mas quando entrou no Hospital Amadora-Sintra um obstetra percebeu logo a mentira. A placenta ainda no corpo e o estado do útero revelaram logo que tinha acabado de dar à luz. Mas faltava o bebé, mesmo que tivesse sido um aborto espontâneo.

