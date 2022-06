Fotos na internet tramam casal de burlões em Lisboa

Arguidos reportaram a perda de uma mala e reclamaram à seguradora o pagamento de objetos no valor de mais de 550 euros.

Foram de férias para o Egito, divertiram-se e mostraram-se nas redes sociais. No entanto, quanto mais fotografias colocavam nas redes sociais mais provas de delito as autoridades reuniam. Tudo por causa da bagagem que deram como furtada, ainda em Portugal. O casal foi agora acusado pela prática de três crimes de falsificação de documento e três crimes de burla, na forma tentada. O processo corre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

