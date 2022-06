Rússia proíbe entrada a mulher e filha do Presidente dos EUA

Medida foi tomada no quadro da resposta de Moscovo às sanções adotadas pelos Estados Unidos.

A Rússia anunciou esta terça-feira que vai interditar a entrada no país a 25 cidadãos norte-americanos, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e a filha do chefe de Estado Ashley Biden.

De acordo com as autoridades russas, a medida foi tomada no quadro da resposta de Moscovo às sanções adotadas pelos Estados Unidos.