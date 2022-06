Turquia retira veto de adesão da Finlândia e Suécia à NATO

Na cimeira da NATO em Madrid.

secretário-geral, Jens Stoltenberg.

"Turquia, Finlândia e Suécia assinaram um memorando que aborda as preocupações da Turquia, inclusive em torno das exportações de armas e da luta contra o terrorismo", referiu o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.



Entre as exigências de Ancara incluía-se o reforço da legislação dos dois países nórdicos contra o "terrorismo" e a extradição de diversos ativistas curdos que foram acolhidos nos dois países do norte da Europa.





Jens Stoltenberg anunciou ainda que a Aliança Atlântica vai formalizar convite à Finlândia e Suécia esta quarta-feira.

A Turquia retirou o veto à adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, esta segunda-feira, na cimeira da Aliança em Madrid, anunciou oApós várias objeções, o presidente turco Recep Tayip Erdogan juntou-se aos restantes estados-membros da NATO e assinou o memorando entre a Suécia, a Finlândia e a Turquia, avançou a Reuters. Embora a iniciativa seja bem recebida por praticamente todos os integrantes da organização mundial, é necessária a unanimidade de todos os 30 membros para que a adesão destes dois países possa avançar.O Presidente turco Recep Tayip Erdogan, a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson, o presidente finlandês Sauli Niinistö e o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg reuniram-se esta segunda-feira à sua chegada a Madrid para a cimeira da Aliança.Em declarações,

Erdogan tinha considerado "um erro" a entrada dos dois países na NATO, acusando a Suécia e a Finlândia de "albergarem terroristas do PKK", o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado organização terrorista por Ancara, mas também pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América.

Foi a primeira voz dissonante no seio dos 30 aliados a propósito desta matéria.