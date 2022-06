Rede social Instagram esconde publicações que mencionam aborto

Publicações de várias contas de grupos de defesa do direito ao aborto passaram a estar ocultas atrás de um aviso de "conteúdo sensível".

A rede social Instagram está a esconder publicações que mencionam o aborto, e a exigir, em alguns casos, a confirmação pelos utilizadores de que são adultos antes de permitir a visualização.

Na terça-feira, as publicações de várias contas do Instagram administradas por grupos de defesa do direito ao aborto passaram a estar ocultas atrás de um aviso de "conteúdo sensível".