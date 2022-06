Homem viola jovem e é apanhado pela PJ seis meses depois ao festejar o São João

Crime ocorreu na noite da última Passagem de Ano durante uma festa particular numa casa.

Seis meses depois de violar uma jovem, de 19 anos, numa festa privada de Passagem de Ano na Figueira da Foz, o autor do crime foi detido pela Polícia Judiciária do Centro. Logo após cometer o crime sexual, o suspeito, de 21 anos, fugiu do País e refugiou-se em França, onde tem familiares. Voltou agora à cidade para a festa de São João, tendo sido detido no sábado à noite no centro da Figueira da Foz.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã