50 migrantes morrem asfixiados em camião abandonado

Pelo menos 50 migrantes ilegais foram encontrados sem vida no interior de um camião abandonado à beira de uma estrada em San Antonio, no Texas, na segunda-feira à noite, num dos mais trágicos casos envolvendo tráfico de seres humanos nos EUA.





O alerta foi dado por um popular, que ouviu pedidos de ajuda ao passar junto ao veículo. Ao espreitar para o interior, deparou com "dezenas de corpos amontoados", a maioria já sem vida. Os serviços de emergência encontraram 16 sobreviventes, incluindo quatro crianças, em estado extremamente debilitado e com sintomas graves de desidratação. A polícia diz que o camião não tinha ar condicionado nas traseiras e os agentes não encontraram uma única garrafa de água junto às vítimas, isto num dia em que as temperaturas na região rondaram os 40 graus.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmou esta terça-feira que 22 das vítimas mortais têm nacionalidade mexicana, sete são da Guatemala e outras duas das Honduras. Os restantes não traziam consigo documentos de identificação. Não há menores entre as vítimas mortais.O condutor do veículo está a ser procurado pelas autoridades, que abriram uma investigação por tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. O veículo foi encontrado a cerca de 250 quilómetros da fronteira mexicana, num dos ‘corredores’ mais usados pelos traficantes para introduzir pessoas clandestinamente nos EUA.