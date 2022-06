Novo Estatuto do SNS com soluções estratégicas vai ser aprovado na próxima semana

Ministra da Saúde reconhece os problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta.

A ministra da saúde, Marta Temido, anunciou esta quarta-feira que o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde vai ser aprovado na próxima semana em Conselho de Ministros.

Segundo Marta Temido, o novo estatuto do SNS tem soluções estratégicas, uma visão em termos de recursos humanos com a autonomia das contratações, com incentivos aos profissionais de saúde e com pactos de permanência.





Numa intervenção na primeira audição regimental na comissão parlamentar de Saúde da nova legislatura, Marta Temido reconheceu os problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta e defendeu ser "essencial continuar a aperfeiçoar a política de reforço dos recursos humanos da saúde".