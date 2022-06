Taxa de desemprego sobe para 6,1% em maio

"População desempregada (314,1 mil) cresceu 2,1% em relação ao mês anterior", pode ler-se no relatório do INE.

A taxa de desemprego subiu no mês de maio para 6,1%, 0,2 pontos percentuais acima de abril, mas inferior aos 6,9% de maio de 2021, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatítica (INE) esta quarta-feira.

"A população desempregada (314,1 mil) cresceu 2,1% em relação ao mês anterior e 4,3% em relação a fevereiro de 2022, com queda a partir de maio de 2021 (12,0%)", pode ler-se no relatório do INE.



De acordo com as 'Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego', em maio "a taxa de desemprego situou-se em 6,1%, valor superior ao do mês precedente em 0,2 pontos percentuais e ao de três meses antes em 0,3 pontos percentuais, mas inferior em 0,8 pontos percentuais ao de um ano antes".

Estas estatísticas reviram ainda em alta a taxa de desemprego de abril, passando do valor provisório de 5,8% para 5,9%, "valor igual ao do mês anterior e ao de três meses antes e inferior em 1,1 pontos percentuais ao de um ano antes".