Maioria das infraestruturas estão afetadas mas tentamos manter conectividade, diz governante ucraniano

No entanto, o governante assegurou que a Ucrânia está a tentar manter a conectividade nos transportes, o que defendeu ser fundamental para reconstruir as empresas e, consequentemente, a economia do país.

Kubrakov notou que a reconstrução de todas as infraestruturas implica um investimento "muito elevado", que o país "não consegue suportar sozinho".

Já no que se refere às exportações, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia apontou que este é já "um problema mundial", mas disse que o país está "a fazer o seu melhor" para manter ou aumentar o nível em que estas estavam antes da guerra.

"Sabemos que são precisas decisões e soluções muito rápidas", vincou.

O seminário 'Conecting Europe Days', organizado pela Comissão Europeia, em cooperação com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, decorre em Lyon, França, até quinta-feira.

Neste evento, onde são esperados mais de 3.000 participantes de toda a Europa, serão abordados temas como a ecologia e a eficiência nos transportes, mobilidade alternativa e transporte automatizado.