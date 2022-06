Mulher agride a mãe até à morte em Oeiras

Polícia Judiciária está já a investigar o caso.

Uma mulher, com problemas psiquiátricos, é suspeita de agredir a mãe, causando-lhe a morte, esta madrugada, em Oeiras.

O alerta foi dado pelas 02h47, via 112, pelos vizinhos que ouviram os gritos da vítima e ainda tentaram que a filha lhes abrisse a porta, sem sucesso.

Os bombeiros acabaram por ter de arrombar a porta, já com a presença da PSP no local. Encontraram a mulher caída no chão, inanimada, e o óbito acabou por ser confirmado.

