Bruxelas diz que aumento das exportações de Kiev depende da solidariedade

A Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes (DG Move) da Comissão Europeia defendeu esta quarta-feira, em França, que é necessário aumentar a exportação de produtos agrícolas da Ucrânia, o que disse estar dependente de solidariedade.

"Penso que a solidariedade é muito importante não só para a Ucrânia, mas também para a Europa. Sem isso, não será possível aumentar as exportações de produtos agrícolas da Ucrânia, nomeadamente dos cereais", afirmou o diretor-geral da DG Move, Henrik Hololei, que falava num 'briefing' com os jornalistas, em Lyon, no âmbito do seminário 'Conecting Europe Days'.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que mereceu a condenação de grande parte da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição de sanções à Rússia.

Vincando que é preciso "fazer tudo" o que está ao alcance para aumentar o volume das exportações da Ucrânia, Hololei adiantou que estão a ser adotados "os procedimentos estratégicos necessários" e que os Estados-membros e as próprias empresas estão a trabalhar para ultrapassar as dificuldades.

"Estamos a tentar trabalhar melhor, todos os dias, com os nossos parceiros, para que tal seja possível", concluiu.

O seminário 'Conecting Europe Days', organizado pela Comissão Europeia, em cooperação com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, decorre em Lyon, França, até quinta-feira.

Neste evento, onde são esperados mais de 3.000 participantes de toda a Europa, serão abordados temas como a ecologia e a eficiência nos transportes, mobilidade alternativa e transporte automatizado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e o respetivo impacto nos transportes é outro dos temas em cima da mesa.

Entre os oradores do seminário encontram-se comissários e outros representantes de alto nível da Comissão Europeia, ministros, deputados do Parlamento Europeu e francês, bem como representantes da indústria.

No âmbito dos 'Conecting Europe Days', que decorrem no Aeroporto de Saint-Exupéry e no Centro de Congressos de Lyon, são também apresentadas exposições, que incluem projetos financiados pela União Europeia.