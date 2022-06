Vai andar de comboio? CP prevê atrasos e perturbações no mês de julho

De acordo com o comunicado da empresa, haverá "atrasos e supressões de comboios".

Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP "permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", em três locais: plataforma da transportadora, site ou bilheteiras.Se o cliente preferir fazê-lo na plataforma, basta ir a "myCP na área 'Os seus bilhetes' até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente".Nas bilheteiras e no site da CP, é através do preenchimento do formulário online, "com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até 10 dias após terminada a greve".