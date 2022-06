Autópsia revela que bebé encontrado no lixo em Sintra nasceu morto

Polícia Judiciária está a "tentar perceber os contornos da situação".

A autópsia ao bebé recém-nascido, com cerca de sete meses de gestação, encontrado no lixo no Casal da Barôta, em Belas, Sintra, este domingo, revelou, esta quarta-feira, que o bebé já estava morto quando nasceu. Dessa forma, não há homicídio.