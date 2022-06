“O Marlon Brando arranjou um médico. Mas quase morri”: Famosas confessam abortos após proibição pelo Supremo dos EUA

Após o Supremo Tribunal dos EUA decidir a

, que servia de base à lei garantia o direito constitucional das mulheres ao aborto, a polémica e a revolta estalaram, com ondas de choque e de protesto a correm todo o Mundo.

Se por cá várias famosas portuguesas defenderam o acesso ao direito ao aborto e levantaram a voz após as declarações polémicas de

, que disse nas redes sociais que "os bebés voltaram a ganhar os direitos nos EUA" e que a "natureza está a curar-se", por todo o Mundo várias celebridades quiseram aproveitar o momento para explicar a importância do direito ao aborto, através das suas histórias pessoais.

Leia o artigo completo no site do Correio da Manhã.

Várias foram as caras conhecidas do público que quebraram o silêncio e acabaram por confessar ter recorrido ao aborto, clarificando as suas razões e destacando a importância da decisão tomada nas respetivas vidas.