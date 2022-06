Marcelo recusa comentar decisão do Governo em avançar com aeroporto complementar no Montijo

Presidente da República adiantou que "ao longo do tempo" foi discutindo o assunto com o primeiro-ministro e com os partidos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou esta quarta-feira comentar a decisão do Governo, que pretende construir um aeroporto complementar no Montijo para substituir o Aeroporto Humberto Delgado, na Portela.

Marcelo afirmou que não se pronuncia sobre o assunto "sem conhecer os contornos da decisão", adiantando ainda que "ao longo do tempo" foi discutindo o assunto com o primeiro-ministro e com os partidos.

Esta quarta-feira foi conhecida a decisão do Governo, que tem como objectivo avançar para a construção imediata de um aeroporto no Montijo, com apenas uma pista e depois iniciar a construção de um novo aeroporto, em Alcochete, para estar em atividade no final de 2026.

Pedro Nuno Santos já sinalizou que é preciso tomar medidas a curto prazo. A partir do próximo ano, o Aeroporto de Lisboa poderá ter de começar a recusar voos.