Semanário 'Nascer do Sol' e jornal 'i' alvos de ataque informático

Hackers terão pedido um resgate de 10 milhões de euros aos proprietários das publicações.

“Os servidores da Newsplex, detentora do semanário ‘Nascer do Sol’ e do jornal ‘i’, foram esta quarta-feira alvo de um ataque informático que bloqueou todo o sistema de produção e gestão de conteúdos nas várias plataformas”, podia ler-se no site do ‘Nascer do Sol’.