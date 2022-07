Saúde de José Eduardo dos Santos abre guerra na família

Ex-presidente angolano está internado em estado crítico em Barcelona.

Tchizé dos Santos, uma das filhas do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, contratou uma advogada para impedir que as máquinas que mantêm o pai vivo sejam desligadas e para "manter afastada" a mulher do antigo governante, Ana Paula dos Santos, que as filhas acusam de querer "acelerar" a morte do antigo chefe de Estado, que está há cerca de uma semana internado em estado crítico numa clínica de Barcelona, Espanha.