Motorista de escola investigado por apalpão a menina de 10 anos

Assistente operacional foi de imediato transferido para outro serviço municipal.

Uma menina de 10 anos, estudante do 4º ano no Centro Educativo de Arcozelo, Ponte de Lima, diz que um funcionário lhe apalpou o peito, a 8 de junho. Alertada pelo relato da menor a uma funcionária, a direção do agrupamento de escolas comunicou este caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao Ministério Público.





O assistente operacional, motorista de 64 anos, foi colocado pela câmara naquele estabelecimento de ensino para concluir os últimos meses de serviço antes da reforma. Após a direção escolar ter ouvido a aluna, o funcionário foi confrontado com a acusação e, ao que o CM conseguiu apurar, negou qualquer ato obsceno e garantiu que estava apenas a limpar a peça de roupa que a menor vestia.



A menina terá também referido outras duas situações em que o funcionário terá passado as mãos por partes do corpo dela, como uma das pernas. Nenhuma destas ocasiões terá sido presenciada por testemunhas, o que dificulta a investigação.



Em articulação com o município, o assistente operacional - sem qualquer antecedente ou suspeita anterior de abuso - foi de imediato transferido para outro serviço municipal.



Desta forma, enquanto decorre a investigação ordenada pelo Ministério Público, o suspeito não tem qualquer contacto com alunos daquele agrupamento escolar.