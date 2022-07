Já acabou reunião entre António Costa e Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reuniu esta tarde em São Bento com António Costa. Pedro Nuno Santos esperou pela chegada do primeiro-ministro de Madrid, após cimeira da NATO, para reunião entre os dois. António Costa chegou ao local pelas 15h05. A reunião durou cerca de 45 minutos, tendo Pedro Nuno Santos saído do local pelas 15h50.Em cima da mesa esteve a demissão de Pedro Nuno Santos, que esta quinta-feira foi desautorizado pelo primeiro-ministro, que revogou o despacho sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa, publicado esta quarta-feira e que diz respeito à construção dos novos aeroportos no Montijo e Alcochete.

Pedro Nuno Santos terá chegado pelas 14h28 minutos à residência oficial do primeiro-ministro, de acordo com o Negócios.António Costa aterrou por volta dessa hora em Lisboa, e prontamente deslocou-se para S. Bento. O primeiro-ministro recusou, até ao momento, comentar a polémica, garantindo que daria esclarecimentos sobre o tema na chegada a Portugal.