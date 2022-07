Pedro Nuno Santos não se demite e justifica polémica com "erro de comunicação"

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, admitiu que houve um "erro de comunicação" entre os membros do Governo, que originou a polémica da publicação e depois revogação do despacho dos novos aeroportos, por parte do primeiro-ministro, António Costa, e assumiu "inteira responsabilidade" pela situação, não se demitindo do cargo.

"Queria reconhecer perante os meus colegas de Governo, primeiro-ministro e Presidente da República, que estas falhas causaram consequências, pelas quais eu me penalizo", disse e confessou que não houve "procura ativa de consenso", com a publicação do despacho na origem da polémica.

Pedro Nuno Santos garantiu que a relação profissional, de amizade e o trabalho feito com o primeiro-ministro não ficam manchados com "esta falha". "Este é um momento infeliz", disse.

"Queremos seguir o objetivo do primeiro-ministro que é conseguir consenso, nomeadamente do maior partido da oposição, no que diz respeito à localização do novo aeroporto", acrescentou, salientando, mais uma vez, a sua responsabilidade em toda a situação.

O primeiro-ministro revogou, esta quinta-feira, o despacho sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa, publicado na quarta-feira e que dizia respeito à construção dos novos aeroportos, primeiro no Montijo, para apoio, e depois em Alcochete, altura em que encerrará o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O despacho terá sido publicado sem o conhecimento de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que ainda não se pronunciaram sobre o caso.