Norte e Centro continuam com concentrações de pólen elevadas e muito elevadas

Devem evitar-se as atividades ao ar livre segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica.

As regiões do Norte e Centro do continente vão continuar, pelo menos até quinta-feira, com concentrações elevadas a muito elevadas de pólen na atmosfera, segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

De acordo com o boletim polínico, divulgado pela SPAIC, até dia 7 de julho esperam-se concentrações elevadas a muito elevadas nas regiões situadas no Norte e Centro do país e no sul, baixos a moderados.





Para o arquipélago de Madeira aguardam-se baixos níveis de pólen na atmosfera e moderados nos Açores.

A SPAIC adianta que em todo o país predominam grãos de pólen provenientes das ervas gramíneas e parietária, que possuem uma elevada capacidade alergénica.





Na região de Lisboa e Setúbal os pólenes encontram-se em níveis moderados, com predomínio das ervas gramíneas e parietária, e da árvore eucalipto.

Já no Porto (região de Entre Douro e Minho), os pólenes estão em níveis muito elevados, destacando-se as ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro.

Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, os pólenes encontram-se também muito elevados provenientes das ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro.

Em Coimbra (região da Beira Litoral), os níveis estão elevados e há predomínio dos pólenes das ervas gramíneas e parietária e da árvore castanheiro.