Coreia do Norte sugere que Covid-19 chegou em balões lançados na Coreia do Sul

Há anos que ativistas enviam balões para distribuir milhares de folhetos de propaganda críticos do líder norte-coreano Kim Jong-un.

A Coreia do Norte sugeriu esta sexta-feira que o surto de Covid-19 começou em pessoas que tiveram contacto com balões lançados a partir da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte tem criticado a liderança da Coreia do Sul por não deter os ativistas.