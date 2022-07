Ilhas Salomão e Vanuatu reabrem fronteiras internacionais depois da pandemia

Apenas será permitida a entrada de turistas totalmente vacinados e com teste negativo para a Covid-19.

Salomão e Vanuatu, duas nações insulares do Pacífico Sul, reabriram esta sexta-feira as fronteiras internacionais aos turistas vacinados, depois de mais de dois anos isolados do mundo devido à pandemia da Covid-19.

As Ilhas Salomão, com cerca de 700 mil habitantes, vão permitir a entrada de turistas totalmente vacinados e com teste negativo para a Covid-19, sem quarentena obrigatória.





O encerramento das fronteiras internacionais permitiu que a nação, como muitas outras no Pacífico com territórios insulares remotos e sistemas de saúde fracos, estivesse virtualmente protegida da Covid-19 até ao aparecimento da variante Ómicron.