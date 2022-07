Sócrates obrigado a apresentações quinzenais na GNR após interrogatório sobre viagens

Sócrates viajou, no último ano, três vezes para São Paulo, no Brasil. Estava, até esta sexta-feira, apenas sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR).

Em jeito de comício, Sócrates voltou a falar à porta do tribunal. À entrada e à saída, disse novamente que era vítima de uma cabala, para explicar que não desrespeitou qualquer decisão judicial. Argumentava que não tinha TIR, portanto não podia estar em incumprimento, nas suas viagens ao Brasil."Oito anos depois vêm outra vez com o perigo de fuga", afirmou, repetindo a ‘intimidação’ que diz estar a ser vítima por parte do Ministério Público. Voltou a atacar o colega Carlos Alexandre ao falar novamente da violação do juiz natural. Uma questão a que regressa de forma amiúde, mas que os tribunais já decidiram não ter qualquer fundamento.O ex-primeiro-ministro foi acusado no processo Operação Marquês pelo Ministério Público em 2017, por 31 crimes, designadamente corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal, porém o juiz Ivo Rosa decidiu ilibar Sócrates de 25 dos 31 crimes.