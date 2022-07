Freiras e padre de Famalicão condenados a prisão por nove crimes de escravidão

Maria Arminda Costa foi condenada a 17 anos de prisão, o padre Joaquim Milheiro foi condenado a 15 anos de cadeia, enquanto a Maria Isabel Silva e a Joaquina Carvalho o tribunal aplicou as penas de 14 e de 12 anos de prisão, respetivamente.

Os crimes aconteceram durante mais de vinte anos no convento da Fraternidade Missionária Cristo jovem, de Requião, Vila Nova de Famalicão, onde os condenados sujeitaram jovens noviças a castigos severos e submissão.O Centro social foi condenado a uma pena de multa de 400 mil euros.O padre Joaquim Milheiro, as irmãs Maria Arminda Costa, Maria Isabel Silva e Joaquina Carvalho começaram a ser julgados no Tribunal de Guimarães em abril do ano passado, seis anos após as buscas da PJ do Porto à congregação.